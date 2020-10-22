"Батьківщина" добьется пересмотра тарифов несмотря на сопротивление столичной власти

Кандидат в мэры Киева от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что добьется пересчета и вернет киевлянам деньги, которые они переплатили за содержание домов.

Политик рассказал, что в четверг, 22 октября, должно было состояться заседание Окружного административного суда города Киева о рассмотрении дела по его иску о незаконности распоряжения КГГА №668 от 6 июня 2017 года. Согласно ему, 8367 жилым домам Киева были повышены тарифы на содержание домов и придомовых территорий, передает пресс-служба партии.

Ранее Кучеренко выиграл суд в первых двух инстанциях, однако столичная власть подала кассационную жалобу и судья без вызова сторон тайно приняла решение об отправке дела на повторное рассмотрение в первой инстанции.

По словам Кучеренко, представителей КГГА на заседании не было, поэтому оно было перенесено.

"Я в очередной раз не увидел представителей КГГА на заседании Окружного административного суда Киева. Это означает, что 2100 сотрудников, которых мы содержим за наши налоги пятый раз не находит время прийти на суд. Они в очередной раз не ознакомились с нашими предложениями и замечаниями, предоставленными год назад. Поэтому заседание по этому делу перенесено", – отметил Кучеренко.

Он пообещал киевлянам довести этот процесс до победы.

"Нам с вами годами выставляют незаконные платежки. Дело чести и сверхзадача – довести процесс до победы. Я добьюсь пересчета и верну киевлянам деньги, которые они переплатили. В среднем на каждую квартиру люди получат по 1500-2000 гривен. Таким образом мы сможем выйти на городскую программу капитального ремонта устаревшего жилого фонда", – заверил Кучеренко.

По его словам, к сожалению, в Украине подобная схема по тарифам построена в коммунальных, энергетических и других сферах.

Парламентарий сообщил, что очередное заседание по делу должно состояться 26 ноября в 11:20.