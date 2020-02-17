"Бабий Яр" вместо "Дорогожичи": Институт нацпамяти выступил против переименования

В Институте национальной памяти не поддержали идею переименования станции метро "Дорогожичи" в Киеве в "Бабий Яр". Это объяснили тем, что название "Дорогожичи" также является историческим, и оно впервые упоминалось еще 1000 лет назад.

Об этом в комментарии УНН рассказал сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко. Он добавил, что, с другой стороны, топоним "Бабий Яр" – известен лишь с 19 века.

"Станция метро "Дорогожичи" не подлежит обязательному переименованию... Топоним "Дорогожичи" является, по сути, местным киевским топонимом. В частности, впервые он упоминается в контексте событий 10 века. То есть в этому топониму уже не менее 1000 лет", – отметил Короленко.

Институт нацпамяти выступил против переименования станции метро Киева

Он подчеркнул, что, например, станция "Петровка" (Теперь "Почайна". – Ред.) подпадала под действие закона о декоммунизации и поэтому была переименована. А "Дорогожичи" не подпадает под этот закон.

"Между ними (Названиями "Дорогожичи" и "Бабий Яр". – Ред.) нет никакого конфликта. Оба топонимы являются историческими и присущими местности. Собственно, топоним "Дорогожичи" охватывает довольно большую территорию, по площади. Это вся местность между Сырцом, Куреневкой, Шулявкой, Лукьяновкой и Татаркой. Сегодня также в Киеве есть одноименная улица Дорогожицкая. А в 19 веке улицей Дорогожицкой называлась современная улица Юрия Ильенко", – подытожил Короленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве станцию метро "Дорогожичи" (Сырецко-Печерская, зеленая линия) захотели переименовать в "Бабий Яр". С такой инициативой выступил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

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