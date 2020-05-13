Автоперевозчики парализовали центр Киева: начался масштабный протест. Фото и видео

В центре Киева утром, 13 мая, собрались представители автоперевозчиков со всей страны для акции протеста под Кабмином.

Водители намерены требовать от правительства разрешения на внутренние и международные перевозки. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, также в сети публикуют видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На Европейскую площадь съезжаются автобусы со всей страны. Перевозчики готовятся к масштабному митингу. Судя по заявлению водителей, они будут добиваться от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки", – говорится в сообщении.

Акция автоперевозчиков в Киеве

Люди жаловались на то, что из-за карантинных запретов им нечем кормить свои семьи.

Акция автоперевозчиков в Киеве

Судя по информации сервиса Google Maps, утром в центре Киева был заблокирован ряд улиц. Автобусы перекрыли Европейскую площадь и растянулись по Крещатику вплоть до Майдана.

Акция автоперевозчиков в Киеве

Вскоре водители с Европейской площади отправились пешком под Кабмин. Пока главным их требованием является открыть внутреннее и международное автобусное сообщение.

Акция автоперевозчиков в Киеве

"У нас много водителей, которые хотят есть и нам надо с чего-то платить им зарплату. Времени уже нет. У многих есть кредиты, которые надо оплачивать, а мы сидим без денег", – заявил директор одного из тернопольских автобусных предприятий Николай.

Акция автоперевозчиков в Киеве

По словам журналистов, некоторые водители отказались давать комментарии и предложили присоединиться к ним непосредственно на акции. На нее ФОПы вывели группы людей под разными лозунгами, однако обещанного массового протеста под Кабмином нет.

Акция автоперевозчиков в Киеве

Акция автоперевозчиков в Киеве

Акция автоперевозчиков в Киеве

Подготовка к акции автоперевозчиков в Киеве Facebook/Ян Доброносов

Подготовка к акции автоперевозчиков в Киеве Facebook/Ян Доброносов

Подготовка к акции автоперевозчиков в Киеве Facebook/Ян Доброносов

Подготовка к акции автоперевозчиков в Киеве Facebook/Ян Доброносов

Подготовка к акции автоперевозчиков в Киеве Facebook/Ян Доброносов

Подготовка к акции автоперевозчиков в Киеве Facebook/Ян Доброносов

Пробки в Киеве утром 13 мая

Акція протесту перевізників на Європейській площі в Києві. Вимагають від Кабміну дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення pic.twitter.com/5294AbSSAx — Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 13, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 мая под Офисом президента начались столкновения якобы из-за того, что активисты подожгли велосипедную шину в ведре. Одного из участников акции задержала полиция.

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