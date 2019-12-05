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5 декабря • обновлено в 14:53
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"Эффект домино": появились подробности масштабного ДТП в Киеве

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Жесткая авария в Киеве 5 декабря с участием пяти автомобилей произошла из-за спешки одного из водителей.

Во время движения по ул. Богатырской женщина на Hyundai не соблюдала скоростной режим, дистанцию, а также не учла дорожную обстановку, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Управления патрульной полиции в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В результате машина столкнулась с Peugeot, а он – с Mitsubishi. Всего в аварии механические повреждения получили пять транспортных средств", – уточнили в ведомстве.

В ДТП в Киеве было повреждено пять автомобилей

В ДТП в Киеве было повреждено пять автомобилей

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Очевидцы опубликовали в Facebook фото аварии, отметив, что на оформление события в патрульных ушло немало времени.

Сообщение в сети

Сообщение в сети

В пресс-службе УПП OBOZREVATEL сообщили, что по состоянию на 12:45 проезд по улице был свободен.

Согласно данным сервиса Google, в 11:45 на Богатырской все еще наблюдался затор в несколько километров. Само ДТП произошло около 07:00.

Пробки

Пробки

Google

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель, скрываясь от патрульных, разбил 12 автомобилей. Мужчину задержали в центре города, недалеко от Бессарабской площади.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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