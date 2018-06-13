Автобоулинг: в Киеве легковушка "приземлилась" на пешеходный переход

В Подольском районе Киева произошла авария с двумя легковыми автомобилями.

ДТП случилось на ул. Набережно-Луговая в среду днем, 13 июня, сообщил с места происшествия корреспондент OBOZREVATEL.

На перекрестке столкнулись легковые автомобили Hyundai и Volkswagen, последний в результате удара выехал на тротуар и протаранил знак "пешеходный переход".

Оба транспортных средства получили повреждения. По предварительным данным никто не пострадал. Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, пока не известно.

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Отметим, что в результате ДТП движение на участке было осложнено.

Ранее сообщалось об аварии в Киеве, во время которой пострадали пять человек.