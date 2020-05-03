Архивные фото ЦУМа на Крещатике в Киеве вызвали резонанс в сети

В сети появилась захватывающая история и фото разных лет ЦУМа в Киеве.

Текст и кадры опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook, отметив, что Центральный универмаг города начал свою работу 1 мая 1939 года. Именно с него началась реконструкция Крещатика (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для того, чтобы построить ЦУМ, был снесен старинный дом. Это был доходный комплекс, который принадлежал купчихе Амалии Шедель. Ходили слухи, что она и ее муж Адольф Шедель разбогатели благодаря определенным финансовым авантюрам", – отметили в сети.

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

"В 1894 году Амалия Шедель продала этот дом владельцу кирпичного завода Якову Бернеру. Тот сдавал торговые площади в центре города мелким торговцам. Так, много лет на углу Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого (когда Фундуклеевской) находился торговый центр", – добавил автор поста.

Впоследствии этот старинный дом уничтожили, но еще чуть позже – отстроили. Проект универмага разработала группа архитекторов – представителей творческой мастерской Алексея Щусева.

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

"В послевоенные годы частично разрушенный универмаг отстроили, а в 1958-1960 годах расширили из стороны Крещатика (проект архитекторов И. Гомоляки и В.В. Жоги). Благодаря этому значительно увеличилась торговая площадь магазина", – написали в сети.

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

В 2012 году началась реконструкция ЦУМа, в результате которой почти неизменным остался только фасад.

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

ЦУМ в Киеве Клуб коренного киевлянина

Пользователей сети поразил пост и фото. За 21 час с момента публикации он собрал более 600 лайков, почти 170 репостов и более 60 комментариев.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть разозлило раритетное фото времен СССР толпы людей у входа в ЦУМ в центре Киева во время "скидок".