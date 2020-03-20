Архивные фото патриотической ходы в Киеве всплыли в сети

В сети всплыли фото перезахоронения в Киеве погибших крутянцев после освобождения города от большевиков.

Само перезахоронение состоялось 19 марта 1918 года. Снимки опубликовали на странице "Основа будущего" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Перезахоронение в Киеве погибших крутянцев Основа будущего

На фото видно многотысячную ходу украинцев, которые провожали в последний путь защитников. А на одном из снимков изображено, как люди прошли вдоль муров, которых теперь уже даже не существует (сейчас там площадь Леси Украинки).

Перезахоронение в Киеве погибших крутянцев Основа будущего

Перезахоронение в Киеве погибших крутянцев Основа будущего

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали архивное фото работы художника, мастера исторической и фольклорной живописи Виктора Васнецова над изображением Богородицы во Владимирском соборе Киева. Снимок датирован 1880-ми годами.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!