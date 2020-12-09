Старые фото киевской Русановки 1960-х годов тронули сеть

Киевлянам решили напомнить, как в 1960-х годах и немного позже выглядела одна из исторических местностей украинской столицы – Русановка. В то время здесь только начинались работы по созданию жилого массива, к тому же первого в мире, полностью построенного на намывных грунтах.

Снимки 60-летней давности вызвали много воспоминаний у пользователей сети, а именно подписчиков Facebook-страницы "Старые фото Киева" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Русановка. Начало. 1960-е", – коротко подписал автор поста Игорь Потабачный.

Русановка в 1960-х Facebook Ihor Potabachniy

В комментариях пользователи сети поблагодарили его за подборку с 15 снимков. Сам он ниже добавил еще несколько фотографий Русановки, но уже с 1970-х годов.

"Прелесть какая! Лучший из киевский районов в своем расцвете", "Очень интересные фотки! Спасибо за такую замечательную подборку", – написали пользователи.

Киевская Русановка в 1960-х Facebook Ihor Potabachniy

Русановский мост Facebook Ihor Potabachniy

Русановка 60 лет назад Facebook Ihor Potabachniy

Жилой массив Русановка Facebook Ihor Potabachniy

Пояснение к предыдущему фото Facebook Ihor Potabachniy

Вид на Русановский мост Facebook Ihor Potabachniy

Русановка Facebook Ihor Potabachniy

Вид из Русановки на Березняки Facebook Ihor Potabachniy

Бывший кинотеатр "Краков" Facebook Ihor Potabachniy

Русановка в начале 1960-х Facebook Ihor Potabachniy

Строительство жилого массива Русановка Facebook Ihor Potabachniy

Школа №137 на Русановке Facebook Ihor Potabachniy

Строительство Русановки Фото Бабанова Б. О.

Русановка в 1966 году Facebook Ihor Potabachniy

Русановка в 1960 годах Facebook Ihor Potabachniy

Русановка в 1971 и 1972 годах Facebook Ihor Potabachniy

Русановка в 1978-79 годах Facebook Ihor Potabachniy

Русановка в конце в 1970-х Facebook Ihor Potabachniy

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