Старые фото киевской Русановки 1960-х годов тронули сеть

Марина Лисничук Жизнь столицы 04:40, 9.12.2020

Киевлянам решили напомнить, как в 1960-х годах и немного позже выглядела одна из исторических местностей украинской столицы – Русановка. В то время здесь только начинались работы по созданию жилого массива, к тому же первого в мире, полностью построенного на намывных грунтах.

Снимки 60-летней давности вызвали много воспоминаний у пользователей сети, а именно подписчиков Facebook-страницы "Старые фото Киева" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Русановка. Начало. 1960-е", – коротко подписал автор поста Игорь Потабачный.

Русановка в 1960-х
Facebook Ihor Potabachniy

В комментариях пользователи сети поблагодарили его за подборку с 15 снимков. Сам он ниже добавил еще несколько фотографий Русановки, но уже с 1970-х годов.

"Прелесть какая! Лучший из киевский районов в своем расцвете", "Очень интересные фотки! Спасибо за такую замечательную подборку", – написали пользователи.

Киевская Русановка в 1960-х
Facebook Ihor Potabachniy
Русановский мост
Facebook Ihor Potabachniy
Русановка 60 лет назад
Facebook Ihor Potabachniy
Жилой массив Русановка
Facebook Ihor Potabachniy
Пояснение к предыдущему фото
Facebook Ihor Potabachniy
Вид на Русановский мост
Facebook Ihor Potabachniy
Русановка
Facebook Ihor Potabachniy
Вид из Русановки на Березняки
Facebook Ihor Potabachniy
Бывший кинотеатр "Краков"
Facebook Ihor Potabachniy
Русановка в начале 1960-х
Facebook Ihor Potabachniy
Строительство жилого массива Русановка
Facebook Ihor Potabachniy
Школа №137 на Русановке
Facebook Ihor Potabachniy
Строительство Русановки
Фото Бабанова Б. О.
Русановка в 1966 году
Facebook Ihor Potabachniy
Русановка в 1960 годах
Facebook Ihor Potabachniy
Русановка в 1971 и 1972 годах
Facebook Ihor Potabachniy
Русановка в 1978-79 годах
Facebook Ihor Potabachniy
Русановка в конце в 1970-х
Facebook Ihor Potabachniy

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