Старые фото киевской Русановки 1960-х годов тронули сеть

Киевлянам решили напомнить, как в 1960-х годах и немного позже выглядела одна из исторических местностей украинской столицы – Русановка. В то время здесь только начинались работы по созданию жилого массива, к тому же первого в мире, полностью построенного на намывных грунтах.

Снимки 60-летней давности вызвали много воспоминаний у пользователей сети, а именно подписчиков Facebook-страницы "Старые фото Киева" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Русановка. Начало. 1960-е", – коротко подписал автор поста Игорь Потабачный.

В комментариях пользователи сети поблагодарили его за подборку с 15 снимков. Сам он ниже добавил еще несколько фотографий Русановки, но уже с 1970-х годов.

"Прелесть какая! Лучший из киевский районов в своем расцвете", "Очень интересные фотки! Спасибо за такую замечательную подборку", – написали пользователи.

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