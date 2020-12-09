Старые фото киевской Русановки 1960-х годов тронули сеть

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
1,1 т.
Русановка Киев

Киевлянам решили напомнить, как в 1960-х годах и немного позже выглядела одна из исторических местностей украинской столицы – Русановка. В то время здесь только начинались работы по созданию жилого массива, к тому же первого в мире, полностью построенного на намывных грунтах.

Снимки 60-летней давности вызвали много воспоминаний у пользователей сети, а именно подписчиков Facebook-страницы "Старые фото Киева" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Русановка. Начало. 1960-е", – коротко подписал автор поста Игорь Потабачный.

Русановка в 1960-х

В комментариях пользователи сети поблагодарили его за подборку с 15 снимков. Сам он ниже добавил еще несколько фотографий Русановки, но уже с 1970-х годов.

"Прелесть какая! Лучший из киевский районов в своем расцвете", "Очень интересные фотки! Спасибо за такую замечательную подборку", – написали пользователи.

Киевская Русановка в 1960-х
Русановский мост
Русановка 60 лет назад
Жилой массив Русановка
Пояснение к предыдущему фото
Вид на Русановский мост
Русановка
Вид из Русановки на Березняки
Бывший кинотеатр "Краков"
Русановка в начале 1960-х
Строительство жилого массива Русановка
Школа №137 на Русановке
Строительство Русановки
Русановка в 1966 году
Русановка в 1960 годах
Русановка в 1971 и 1972 годах
Русановка в 1978-79 годах
Русановка в конце в 1970-х

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