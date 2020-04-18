Архивное фото "тарелки на Лыбедской" в Киеве вдохновило сеть

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 03:13, 18.04.2020

Сеть поразило архивное фото загадочного "здания с тарелкой" на Лыбедской площади в Киеве.

Снимок датирован 1982-ым годом. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Автор поста отметил, что ранее это место называлось площадью Дзержинского. На разноцветном снимке видно много старых зданий, машин, а еще зеленые деревья.

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве
Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать фото.

"Очень классная фотография! Спасибо!", "20 лет в этом районе прожил", "Очень красиво! Мой родной Киев", "Сколько зелени и ни одного чертового бигборда", "Архитектура – огонь", – написали они.

Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали на фото, что находится внутри загадочного "здания с тарелкой" возле станции метро "Лыбедская" в Киеве.

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Кияни Жизнь столицы

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