Архивное фото "тарелки на Лыбедской" в Киеве вдохновило сеть
Сеть поразило архивное фото загадочного "здания с тарелкой" на Лыбедской площади в Киеве.
Снимок датирован 1982-ым годом. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.
Автор поста отметил, что ранее это место называлось площадью Дзержинского. На разноцветном снимке видно много старых зданий, машин, а еще зеленые деревья.
Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать фото.
"Очень классная фотография! Спасибо!", "20 лет в этом районе прожил", "Очень красиво! Мой родной Киев", "Сколько зелени и ни одного чертового бигборда", "Архитектура – огонь", – написали они.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали на фото, что находится внутри загадочного "здания с тарелкой" возле станции метро "Лыбедская" в Киеве.