Сеть поразило архивное фото загадочного "здания с тарелкой" на Лыбедской площади в Киеве.

Снимок датирован 1982-ым годом. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Автор поста отметил, что ранее это место называлось площадью Дзержинского. На разноцветном снимке видно много старых зданий, машин, а еще зеленые деревья.

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать фото.

"Очень классная фотография! Спасибо!", "20 лет в этом районе прожил", "Очень красиво! Мой родной Киев", "Сколько зелени и ни одного чертового бигборда", "Архитектура – огонь", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали на фото, что находится внутри загадочного "здания с тарелкой" возле станции метро "Лыбедская" в Киеве.