Главная Новости
18 апреля • обновлено в 03:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Архивное фото "тарелки на Лыбедской" в Киеве вдохновило сеть

452
Читать материал на украинском

Сеть поразило архивное фото загадочного "здания с тарелкой" на Лыбедской площади в Киеве.

Снимок датирован 1982-ым годом. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Автор поста отметил, что ранее это место называлось площадью Дзержинского. На разноцветном снимке видно много старых зданий, машин, а еще зеленые деревья.

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

"Тарелка на Лыбедской" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать фото.

"Очень классная фотография! Спасибо!", "20 лет в этом районе прожил", "Очень красиво! Мой родной Киев", "Сколько зелени и ни одного чертового бигборда", "Архитектура – огонь", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали на фото, что находится внутри загадочного "здания с тарелкой" возле станции метро "Лыбедская" в Киеве.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги