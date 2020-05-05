Архивное фото сильного ливня в Киеве взволновало сеть
Сеть поразило архивное фото сильного ливня в Киеве.
Снимок датирован 1967 годом. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтбы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На фото видно раритетные автомобили, "забитый" общественный транспорт, а также около десяти человек, которые поспешно прятались от ливня в плащах.
Пользователи сети начали активно комментировать пост. Многие из них отметили, что такая же погода наблюдалась в Киеве в последние дни апреля, в начале мая в этом году. Они опубликовали свои фото.
"Прямо как сегодня (2 или 3 мая. – Ред.)", "Киев сейчас (погода)", – отметили пользователи.
Другие же украинцы начали делиться своими воспоминаниями о тех временах.
"Ну, хоть на минуточку, а так хотела бы в то Киев... Киев, где родился и организовался мой род и я! Смотрю на прекрасные фото и слезы в глазах, лучшие воспоминания", "В этом году многие пошли в первый класс. Вы помните?", "А мне было уже 10 лет! И я помню мой Киев таким", "Меня еще в проекте не было. Мама и папа – еще школьники, а дожди шли, май цвел, жизнь бурлила", – написали они.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась захватывающая история и фото разных лет ЦУМа в Киеве.