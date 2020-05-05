Сеть поразило архивное фото сильного ливня в Киеве.

Снимок датирован 1967 годом. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтбы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото видно раритетные автомобили, "забитый" общественный транспорт, а также около десяти человек, которые поспешно прятались от ливня в плащах.

Сильный ливень в Киеве в 1967 году Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно комментировать пост. Многие из них отметили, что такая же погода наблюдалась в Киеве в последние дни апреля, в начале мая в этом году. Они опубликовали свои фото.

"Прямо как сегодня (2 или 3 мая. – Ред.)", "Киев сейчас (погода)", – отметили пользователи.

Ливень в Киеве в 2020 году Facebook/Николай Ильин

Ливень в Киеве в 2020 году Скриншот

Ливень в Киеве в 2020 году Скриншот

Другие же украинцы начали делиться своими воспоминаниями о тех временах.

"Ну, хоть на минуточку, а так хотела бы в то Киев... Киев, где родился и организовался мой род и я! Смотрю на прекрасные фото и слезы в глазах, лучшие воспоминания", "В этом году многие пошли в первый класс. Вы помните?", "А мне было уже 10 лет! И я помню мой Киев таким", "Меня еще в проекте не было. Мама и папа – еще школьники, а дожди шли, май цвел, жизнь бурлила", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась захватывающая история и фото разных лет ЦУМа в Киеве.