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5 мая • обновлено в 11:27
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/ Жизнь столицы

Архивное фото сильного ливня в Киеве взволновало сеть

5.2т
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Сеть поразило архивное фото сильного ливня в Киеве.

Снимок датирован 1967 годом. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтбы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото видно раритетные автомобили, "забитый" общественный транспорт, а также около десяти человек, которые поспешно прятались от ливня в плащах.

Сильный ливень в Киеве в 1967 году

Сильный ливень в Киеве в 1967 году

Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно комментировать пост. Многие из них отметили, что такая же погода наблюдалась в Киеве в последние дни апреля, в начале мая в этом году. Они опубликовали свои фото.

"Прямо как сегодня (2 или 3 мая. – Ред.)", "Киев сейчас (погода)", – отметили пользователи.

Ливень в Киеве в 2020 году

Ливень в Киеве в 2020 году

Facebook/Николай Ильин

Ливень в Киеве в 2020 году

Ливень в Киеве в 2020 году

Скриншот

Ливень в Киеве в 2020 году

Ливень в Киеве в 2020 году

Скриншот

Другие же украинцы начали делиться своими воспоминаниями о тех временах.

"Ну, хоть на минуточку, а так хотела бы в то Киев... Киев, где родился и организовался мой род и я! Смотрю на прекрасные фото и слезы в глазах, лучшие воспоминания", "В этом году многие пошли в первый класс. Вы помните?", "А мне было уже 10 лет! И я помню мой Киев таким", "Меня еще в проекте не было. Мама и папа – еще школьники, а дожди шли, май цвел, жизнь бурлила", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась захватывающая история и фото разных лет ЦУМа в Киеве.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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