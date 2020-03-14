Сеть растрогало черно-белое архивное фото моста Патона в Киеве в 1950-х годах.

Снимок разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. За четыре дня он насобирал почти 1,5 тысячи лайков и 650 репостов.

"Мост Патона, 1950-е. Русановка и Березняки еще не застроены", – говорится в посте.

Мост Патона в Киеве в 1950-х годах Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети принялись активно и растрогано комментировать фото.

"Тогда еще мост Патона не устал", "В те годы мост Патона был такой широкий, красивый, и с него открывался такой прекрасный вид на Днепр, а теперь при такой загруженности он как-то потерял свою величавость и широту, и уже кажется совсем небольшим", "А дороги уже построены. До сих пор служат, из последних сил...", "Не надо было ничего строить, так надо было все и оставить!!", "Левый берег на моих глазах строился. Я тогда даже и представить себе мог, что когда-то там проживу почти 20 лет!" – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

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