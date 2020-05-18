Пользователей сети растрогало раритетное фото Майдана Незалежности в Киеве.

Снимок был сделан в черно-белых оттенках. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Майдан коренного киевлянина", – коротко написал автор поста.

Архивное фото Майдана Незалежности в Киеве Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно лайкать, комментировать фото, а также делать репосты.

"Это лучшее, что было за все время на Майдане", "Хорошо, что я сохранила старые фото всей семьи у фонтана", "Архитектурное чудо!", "Майдан моего детства", "Майдан здорового человека. Площадь курильщика мы можем видеть и без фото", "Было прекрасно, розы повсюду, но и сегодня мне тоже нравится – шагаем вперед", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали архивные фото боев за Киев во времена Второй мировой войны. Снимки датированы 1943 годом.

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