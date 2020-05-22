Сеть растрогало архивное фото группы людей у таксофонов в подземном переходе возле вестибюля станции метро "Театральная" в Киеве.

Снимок датирован 1990-ми годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"В подземном переходе возле вестибюля станции метро "Театральная", – коротко написал автор поста.

Таксофон в подземке Киева в 1990-х Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно комментировать фото.

"Бесплатные таксофоны. Было дело", "Телефонные карточки помню, 15 копеек, даже жетон металлический, а бесплатные таксофоны – не помню", "Договариваются о встрече на танцах в вестибюле станции метро "Театральная", "И главное – короновируса нет", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетное фото трамваев на улице Саксаганского в Киеве в 1970-1980 годах.

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