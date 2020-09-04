Архивное фото киевского автовокзало всплыло в сети

Киевский автовокзал. "Старые фото Киева" в Facebook
В сети показали архивное фото автовокзала в Киеве.
Снимок за 1962 год в черно-белом цвете опубликовали в группе "Старые фото Киева" в Facebook.
"Автовокзал в Киеве. Часть остекленного фасада, за которыми расположены небольшие помещения", – говорится под фото.
Архивное фото киевского автовокзала "Старые фото Киева" в Facebook
В комментариях к публикации киевляне показали современное фото вокзала. На нем видно, как сейчас выглядит помещение изнутри.
Пользователи прокомментировали фото "Старые фото Киева" в Facebook
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