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Архивное фото киевского автовокзало всплыло в сети

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь столицы
691
Киевский автовокзал

Киевский автовокзал. "Старые фото Киева" в Facebook

В сети показали архивное фото автовокзала в Киеве.

Снимок за 1962 год в черно-белом цвете опубликовали в группе "Старые фото Киева" в Facebook.

"Автовокзал в Киеве. Часть остекленного фасада, за которыми расположены небольшие помещения", – говорится под фото.

Архивное фото киевского автовокзала

Архивное фото киевского автовокзала "Старые фото Киева" в Facebook

В комментариях к публикации киевляне показали современное фото вокзала. На нем видно, как сейчас выглядит помещение изнутри.

Пользователи прокомментировали фото

Пользователи прокомментировали фото "Старые фото Киева" в Facebook

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