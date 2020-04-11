Архиепископ, наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве (подчиняется УПЦ МП) Иона (Черепанов), который призывал игнорировать карантин, попал в Александровскую клиническую больницу с коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Священнослужитель еще 9 апреля сообщил, что у него обнаружили это заболевание.

"Друзья, извините за долгое молчание! Вчера (10 апреля. – Ред.) лег в Александровскую больницу, состояние стабильное, не лучше, но и не хуже. Температурю. Прошу молиться за меня!" – отметил архиепископ.

Архиепископ УПЦ МП, который призывал игнорировать карантин, попал в больницу с коронавирусом. Иллюстрация

Он добавил, что "надеялся провести 11 апреля совсем по-другому", ведь 25 лет назад, в Лазареву субботу, его рукоположили в сан диакона.

Как сообщал OBOZREVATEL: