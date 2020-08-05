Первый Apple Store в Киеве станет достопримечательностью: фото инновационного проекта

Здание официального магазина Apple Store Kyiv на Крещатике в столице Украины планируется как концептуальный проект, который качественно впишется в существующее историческое окружение.

Об идее проекта на своей странице в Facebook рассказал известный архитектор, директор журнала "Дом и интерьер" Игорь Парубский. Как отметил он, магазин будет представлять собой симметричное здание в два этажа.

Растворов Илья, ведущий архитектор проекта

"Несущими элементами здания стали четыре колонны, которые образуют монументальный арочный свод. Данное решение продолжает архитектурные элементы соседних исторических зданий.

Прозрачный фасад выполнен из стекла высотой в девять метров, что делает здание воздушным, благодаря чему оно деликатно интегрируется в существующее пространство", – написал Парубский.

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Он добавил, что внутри магазин будет равномерно освещен в дневное и ночное время.

Facebook / Игорь Парубский

"Материалом стен и колонн послужил бетон, сформированный деревянной опалубкой. Высаженные в помещении дерева добавляют свежести пространства.

На второй этаж ведут симметричные лестницы, которые разворачивают пространство на 180 градусов и открывают широкий вид на улицу. Образующиеся своды создают камерный эффект театра. Сцена с пространством служит в качестве центра живого источника творчества, образования и развлечений", – рассказал архитектор.

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Facebook / Игорь Парубский

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Apple в 2020 году впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone. Самое ожидаемое событие в мире технологий не состоится в сентябре.