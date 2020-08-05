Первый Apple Store в Киеве станет достопримечательностью: фото инновационного проекта
Здание официального магазина Apple Store Kyiv на Крещатике в столице Украины планируется как концептуальный проект, который качественно впишется в существующее историческое окружение.
Об идее проекта на своей странице в Facebook рассказал известный архитектор, директор журнала "Дом и интерьер" Игорь Парубский. Как отметил он, магазин будет представлять собой симметричное здание в два этажа.
"Несущими элементами здания стали четыре колонны, которые образуют монументальный арочный свод. Данное решение продолжает архитектурные элементы соседних исторических зданий.
Прозрачный фасад выполнен из стекла высотой в девять метров, что делает здание воздушным, благодаря чему оно деликатно интегрируется в существующее пространство", – написал Парубский.
Он добавил, что внутри магазин будет равномерно освещен в дневное и ночное время.
"Материалом стен и колонн послужил бетон, сформированный деревянной опалубкой. Высаженные в помещении дерева добавляют свежести пространства.
На второй этаж ведут симметричные лестницы, которые разворачивают пространство на 180 градусов и открывают широкий вид на улицу. Образующиеся своды создают камерный эффект театра. Сцена с пространством служит в качестве центра живого источника творчества, образования и развлечений", – рассказал архитектор.
Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Apple в 2020 году впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone. Самое ожидаемое событие в мире технологий не состоится в сентябре.