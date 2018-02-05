"Антибандеровский" закон Польши: возмущенные украинцы вышли на улицы

В Киеве 5 февраля активисты пикетируют посольство Польши.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Митингующие требуют не допустить введение закона об институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

Среди участников акции - сторонники националистических партий "ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Конгресс украинских националистов".

Отметим, 5 февраля также проходит пикетирование польских консульств в Виннице, Луцке, Харькове, Львове и Одессе.

Как сообщал "Обозреватель", 26 января Сейм Польши проголосовал за предложенный партией Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды украинских националистов.

В МИД Украины отметили, что своим законопроектом о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии Польша пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха". Позже президент страны пообещал проанализировать скандальный законопроект.

31 января Комитеты верхней палаты парламента Польши оставили законопроект без изменений.