Андреевский спуск в Киеве показали на раритетном фото: как изменилось место за 60 лет

В сети появилось раритетное 60-летнее фото Андреевского спуска в Киеве.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает пересмотреть старое и современные фото локации, а также оценить, как изменилось место (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"1960-е. Андреевский спуск с деревьями. В то время самая обычная, хоть и красивая улица", – говорится в посте в сети.

Андреевский спуск 60 лет назад

Андреевский спуск в Киеве в 1960-х годах Facebook/Клуб коренного киевлянина

Андреевский спуск в современности

Андреевский спуск в Киеве в современности znaj.ua

Андреевский спуск в Киеве в современности prostir.museum

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото строительства станции метро "Лукьяновская" в Киеве, рядом с которой появился первый в столицы и стране McDonald's.