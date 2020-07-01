Андреевский спуск в Киеве показали на раритетном фото: как изменилось место за 60 лет
Андреевский спуск в Киеве показали на раритетном фото.
В сети появилось раритетное 60-летнее фото Андреевского спуска в Киеве.
Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает пересмотреть старое и современные фото локации, а также оценить, как изменилось место (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"1960-е. Андреевский спуск с деревьями. В то время самая обычная, хоть и красивая улица", – говорится в посте в сети.
Андреевский спуск 60 лет назад
Андреевский спуск в Киеве в 1960-х годах Facebook/Клуб коренного киевлянина
Андреевский спуск в современности
Андреевский спуск в Киеве в современности znaj.ua
Андреевский спуск в Киеве в современности prostir.museum
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото строительства станции метро "Лукьяновская" в Киеве, рядом с которой появился первый в столицы и стране McDonald's.