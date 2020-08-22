Андреевский спуск в Киеве показали на архивном фото: как изменилось место силы

В сети показали архивное фото Андреевского спуска в Киеве еще с совсем старенькими зданиями.

Кадр датирован 1970-ми годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На снимке видно дорогу, которая спускается вниз по холмам столицы, старенькие дома, часть легендарного "Замка Ричарда", а также раритетное авто и мужчину в костюме рядом.

Андреевский спуск в Киеве в 1970-х годах Facebook/Клуб коренного киевлянина

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть современные фото спуска и оценить, как изменилась местность.

Киевский Андреевский спуск life.bodo.ua

Андреевский спуск в современном виде kiev.zagranitsa.com

Столичный Андреевский спуск показали на архивном фото Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетное фото старинного киоска у легендарного стадиона "Динамо" в Киеве. Снимок датирован 1930-ми годами.

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