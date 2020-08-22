Андреевский спуск в Киеве показали на архивном фото: как изменилось место силы

Андреевский спуск в Киеве. itinery.com.ua
В сети показали архивное фото Андреевского спуска в Киеве еще с совсем старенькими зданиями.
Кадр датирован 1970-ми годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На снимке видно дорогу, которая спускается вниз по холмам столицы, старенькие дома, часть легендарного "Замка Ричарда", а также раритетное авто и мужчину в костюме рядом.
Андреевский спуск в Киеве в 1970-х годах Facebook/Клуб коренного киевлянина
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть современные фото спуска и оценить, как изменилась местность.
Киевский Андреевский спуск life.bodo.ua
Андреевский спуск в современном виде kiev.zagranitsa.com
Столичный Андреевский спуск показали на архивном фото Скриншот поста
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетное фото старинного киоска у легендарного стадиона "Динамо" в Киеве. Снимок датирован 1930-ми годами.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся