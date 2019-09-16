Андреевский спуск отпраздновал День рождения

Уже второй год подряд в начале сентября самая красивая улица Киева – Андреевский спуск – празднует свой День рождения!

"Андреевский спуск – чрезвычайно динамичное пространство, где сталкиваются ощущение абсолютной свободы и объективной реальности тенденции мирового искусства и, конечно, индивидуальность каждого. Начать проведение ежегодного фестиваля, приуроченного празднованию Дня рождения Андреевского спуска, и превратить самую важную улицу символ Киева в удивительный и сказочный театр под открытым небом решили организаторы – ОО "Андреевский спуск" – еще несколько лет назад. В наших планах ежегодно увеличивать количество участников. В прошлом году были только киевские актеры, в этом году – к нам присоединились одесские клоуны и мимы, в последующие годы мы планируем приглашать зарубежных художников и создать настоящий праздник искусств не только для киевлян, но и для иностранных гостей нашего замечательного города," - рассказала главный организатор Татьяна Митрофанова .

На уикенд Андреевский превратился в платформу креативной свободы с наибольшей сценой – 7000 м2 (700 метров длиной и 10 метров в ширину) и масштабный семейный праздник. Фестиваль уличных искусств соединил цирковое, театральное, музыкальное и визуальное искусство. Все гости стали соучастниками и творцами праздника!

Изюминкой Дня рождения стал традиционное выступление оркестра из 47 музыкантов Киевского национального академического театра оперетты на балконе Андреевской церкви в лучах заходящего солнца.

"Андреевский спуск – уникальное место. Это улица-музей, наполненный музыкантами, художниками, искусством в целом. В прошлом году Национальная оперетта поздравила Андреевский спуск с Днем рождения живым выступлением на балконе Андреевской церкви. В этом году готовим еще более невероятный подарок. Поверьте, мы умеем поражать," - поделился Богдан Струтинский, генеральный директор-художественный руководитель театра, народный артист Украины.

В фестивале приняли участие более 500 артистов из Киева и Одессы, большинство из них являются лауреатами международных конкурсов, постоянно дают представления за рубежом. Также в программе были эксклюзивные номера, созданные именно ко Дню рождения Андреевского спуска. Мероприятие поддержала Киевская городская государственная администрация:

"Андреевский спуск – это не просто улица в самом сердце столицы. Он является одним из символов Киева, его величественной истории и культурного достояния. Андреевский спуск сотни лет остается культурным центром искусства, частью Киева, которая воспета в художественной литературе. Именно этот праздник сегодня объединяет вокруг себя лучших представителей современного искусства, подобно Андреевской церкви сотни лет назад," - поделилась впечатлением Диана Попова, директор Департамента культуры КГГА.

На Фестивале каждый посетитель смог найти развлечение для себя: здесь были выступления уличных актеров, литературные чтения, детские зоны с различными развлечениями, представления от киевских театров, интерактивные перфомансы с лучшими клоунами, показы мод, 5 парадов, в том числе с венецианскими масками, квесты , авторские экскурсии, танцы и мастер-классы.

"В этом году мы решили сделать подарок нашей любимой улице – мапинг на Андреевской церкви. Программа Фестиваля настолько велика, что мы продолжили наш праздник на два дня. Также мы не ограничиваемся только Андреевским спуском. Активности проходят на соседних улицах и парковых территориях даже под Аркой Дружбы народов," - рассказала Надежда Руденко, продюсер праздника.

К организации праздника присоединились не только профессиональные актеры, но и волонтеры:

"Возраст наших актеров очень разнообразен: например, самому молодому участнику всего 8 лет. В организации праздника нам помогали волонтеры из Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств и Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, были киевляне, которые пожелали присоединиться к празднику и стать волонтерами," - отметила режиссер Фестиваля Яся Гармаш.

Праздник открыли детский Ансамбль "Зернышко ", выступивший на ступеньках Андреевской церкви с песней "С днем рождения, Андреевский" и невероятная музыкальная экскурсия по Андреевскому спуску от хоровой капеллы им. Л.Ревуцкого: 9-ть песен в исполнении 35 красавцев-мужчин, которые по-настоящему оживили улицу.

Гости Фестиваля насладились игрой на необычных музыкальных инструментах, таких как Ханг, выступлением Сергея Верзина – самого молодого музыканта праздника, лучшего перкуссиониста, попробовали "приготовления музыки" от ALEX AINE (Александра Семенченко), потанцевали под необычный синтез этно и года от группы "Ярра", пели вместе с участниками Super школы – детьми, принимавшими участие в талант-шоу "Голос Дети".

В течение двух дней развлекали Комик-бэнд "Plastilin" с твистинг и шоу мыльных пузырей; Олег Савченко вместе с Корпорацией клоунов ORANGE MOOD и theater BUFFON из Одессы представили театральный пленер и интенсив "Zelena bohema", который перерос в флеш-моб, а также представили такие перфомансы: карнавал "HAPPY", спектакль-застолье "свадьба" и уличное представление "полетели ДОТРОНЕМСЯ к Луне". Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня" представил премьеру спектакля о жизни казаков и провел интерактивный спектакль "Надднепрянская свадьба". Вместе с Moana Hula Studio гости наслаждались гавайскими танцами, а настоящая испанская праздник-феерия – El Сentro Ucraniano-Español "Escuela flamenca" - создали горячую атмосферу танцами фламенко и пением под гитару с кастаньетами.

Спектакль "В Киеве, на Подоле .., или Где Вы сохните бельйо?" от Театра украинской традиции "Зеркало", бесплатные экскурсии в Киевский академический театр "КОЛЕСО", Студия эстрадно-духовой музыки "Сувенир" (50 детей) с музыкальной походкой от Арки Дружбы Народов до конца Андреевского спуска создали праздничное настроение.

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