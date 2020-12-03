Киевская блогерша грозилась "уничтожить магией" следователя. Видео

Киевская блогерша Алена Лоран угрожала следователю и "прокляла" ее за то, что сотрудница правоохранительных органов собрала достаточно доказательств, чтобы посадить мужа Лоран за хулиганство.

По фактам угроз и преследования полиция Киевской области сообщила блогерше о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей на официальном сайте.

Сама Лоран виновной себя не считает и назвала ситуацию "беспределом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Instagram / Алена Лоран

Как утверждают копы, Лоран два месяца преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции. "Пользуясь своей публичностью в социальных сетях", женщина пыталась запугать правоохранителя, чтобы та приняла положительное решение по уголовному делу против мужа блогерши.

В представленной полицией переписке видно, что женщина грозилась "уничтожить" следователя.

Угрозы следователю kv.npu.gov.ua

Лоран неоднократно писала сотруднице правоохранительных органов kv.npu.gov.ua

Скриншот переписки kv.npu.gov.ua

Мужа блогерши обвиняли в нарушении ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. После того как следователь сообщила ему о подозрении, Лоран начала запугивать женщину своими "магическими способностями", психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью.

31-летнюю блогершу подозревают по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя).

Instagram / Алена Лоран

Ей грозит штраф до 1700 грн, исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.

Книги по магии в доме Лоран kv.npu.gov.ua

На своем YouTube-канале Лоран довольно резко высказалась о ситуации. Она утверждает, что ее муж невиновен, а к ней домой вручать подозрение приехали "10 спецназовцев".

Женщина интересуется черной магией Facebook / Полиция Киевской области

Украинка проводила магические обряды kv.npu.gov.ua

Эзотерические предметы, изъятые в доме Лоран kv.npu.gov.ua

Алена Лоран (настоящее имя Алена Дюрцкая) – 31-летняя украинская блогерша и телеведущая. Она позиционирует себя как "ведьму" и занимается "магическими" консультациями подписчиков.

Instagram / Алена Лоран

Instagram / Алена Лоран

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