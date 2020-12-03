Киевская блогерша грозилась "уничтожить магией" следователя. Видео

Киевская блогерша Алена Лоран угрожала следователю и "прокляла" ее за то, что сотрудница правоохранительных органов собрала достаточно доказательств, чтобы посадить мужа Лоран за хулиганство.

По фактам угроз и преследования полиция Киевской области сообщила блогерше о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей на официальном сайте.

Сама Лоран виновной себя не считает и назвала ситуацию "беспределом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как утверждают копы, Лоран два месяца преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции. "Пользуясь своей публичностью в социальных сетях", женщина пыталась запугать правоохранителя, чтобы та приняла положительное решение по уголовному делу против мужа блогерши.

В представленной полицией переписке видно, что женщина грозилась "уничтожить" следователя.

Мужа блогерши обвиняли в нарушении ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. После того, как следователь сообщила ему о подозрении, Лоран начала запугивать женщину своими "магическими способностями", психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью.

31-летнюю блогершу подозревают по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя).

Ей грозит штраф до 1700 грн, исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.

На своем YouTube-канале Лоран довольно резко высказалась о ситуации. Она утверждает, что ее муж невиновен, а к ней домой вручать подозрение приехали "10 спецназовцев".

Алена Лоран (настоящее имя Алена Дюрцкая) – 31-летняя украинская блогерша и телеведущая. Она позиционирует себя как "ведьму" и занимается "магическими" консультациями подписчиков.

Как писал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина ворвался в церковь и угрожал себя зарезать. Он держал возле горла разбитую бутылку.