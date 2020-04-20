Александровская клиническая больница Киева: история появления места, где лечат от COVID-19 в Украине

История Александровской клинической больнице в Киеве, принимающей больных коронавирусом украинцев, очень долгая и полна интересных фактов.

Издание "КП в Украине" рассказало, как начиналась строиться большая многофункциональная больница для столицы Украины.

Начало строительства

О начале строительства больницы киевские власти начали говорить еще в 40-ые годы 19 века. На то время в Киеве главной клиникой были Кирилловские богоугодные заведения, где под палаты были переделаны кельи монахов Кирилловского монастыря. При этом сама клиника находилась далеко от центра, что было неудобно для доставки больных.

Александровская клиническая больница Киева Иллюстрация

Также работал военный госпиталь (на территории Киевской крепости, нынче главный военный госпиталь) и несколько больниц при храмах. Только у каждого из них была своя профильная ориентация. В госпитале лечили военных (а гарнизон города был многочисленным), а в церковных больницах – паломников и прихожан.

На быстрое появление больницы повлияли эпидемии, которые бушевали в середине 19 века. Лишь в январе 1873 года реформа муниципального самоуправления и появление первой городской думы дали возможность вложить деньги в городскую инфраструктуру, и в первую очередь в стройку больницы. Место для будущей Александровской клиники выбрали на территории Шелковичного сада на склоне Кловского плато.

История названия

По официальной версии Александровскую больницу назвали в честь цесаревича Александра (будущего российского императора Александра Третьего). К тому же, к началу строительства больницы Александр как раз выздоровел от тифа, который бушевал в то время в Европе.

Другая неофициальная версия гласит о том, что свое название клиника получила в честь имени первой жены тогдашнего городского головы Киева Павла Демидова, княжной Марии Мещеряковой. Будучи в Париже на дипломатической службе, он познакомился с княжной. После бурного романа была свадьба и роды. Однако княжна скончалась при родах. И тогда якобы Демидов обещал умирающей жене построить большую больницу и назвать ее именем Александра.

Александровская клиническая больница Киева Иллюстрация

Первая больница

В ноябре 1875 года был построен первый вид Александровской больницы – это два деревянных больничных корпуса на 65 мест. Были построены также помещения для прислуги, прачечная, столовая, морг, небольшая часовня. Все это делалось за средства городской думы.

Позже больницу достраивали за деньги меценатов. Первой в списке благотворителей для Александровской больницы была Елена Петровна Демидова, княгиня Сан-Донато (в девичестве княгиня Трубецкая), жена Павла Демидова. За ее деньги построили двухэтажный каменный корпус – первое детское отделение в истории больниц Украины и первый роддом на территории западной части российской империи.

На деньги предпринимателя Михаила Дегтярева была достроена часть больницы. Также на территории клиники выстроили Свято-Михайловскую церковь.

После русско-турецкой войны в 1877 году на деньги братьев Николая и Федора Терещенко на верхней террасе Александровской больницы были выстроены четыре новых корпуса, которые позже переделали под терапевтические отделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, главврач Александровской клинической больницы сказала, когда ждать пика COVID-19.