Устроили облаву на теплосчетчики: киевлян предупредили о мошенниках

Жителей столицы предупреждают о новых случаях мошенничества с процедурой опломбирования счетчиков работниками "Киевводоканала" и их передачи на коммерческий учет.

"Жители жалуются, что в квартиры приходят неизвестные, представляются уполномоченными лицами "Киевводоканала" или подрядной организации ООО "Мастергаз", предлагают за денежную компенсацию опломбировать счетчик и передать его на коммерческий учет, требуя от потребителей предоставить целый пакет документов для якобы оформления договора с "Киевводоканалом". После чего опломбировывают счетчик пломбами, которые очень похожи на пломбы "Киевводоканала", – сообщается на сайте компании.

В результате действий аферистов страдают потребители, которые ожидают новые платежки с учетом якобы опломбированного счетчика.

"Киевводоканал" официально заявляет, что не сотрудничает ни с какими подрядными организациями для проведения процедуры опломбирования счетчиков и уверяет, что никакая информация о опломбировании и передаче таких счетчиков на коммерческий учет не поступает", – отмечают в компании.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, киевлян просят проверять наличие удостоверения работника "Киевводоканала" и следить, чтобы в его наряде был указан номер вашей квартиры.

Для опломбирования счетчика необходимо оставить заявку в Центре обслуживания потребителей Киевводоканала. Эта процедура является бесплатной.

В то же время в Киеве участились кражи счетчиков тепла и люков..

За прошлый год в столице похищено 117 крышек люков и 125 теплосчетчиков. Больше всего люков украли в Святошинском районе, сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

"С начала года в Киеве похищено 7 счетчиков тепла, а общее количество похищенных домовых узлов учета тепловой энергии – 361. В течение 2017-го вместо украденных счетчиков тепла было установлено 45, отремонтировано – 732", – отметили в компании.

Как сообщал "Обозреватель", в Киев вернулся легендарный аферист из 90-х.