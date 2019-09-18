Афера в Киеве: в деле скандального застройщика новый поворот

Депутаты Киевсовета направили коллективное обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой расследовать коррупцию с фирмами застройщика Максима Микитася.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время брифинга, который состоялся 18 сентября возле здания НАБУ в Киеве.

По словам депутатов, столичная власть в лице главы Киевской государственной администрации Виталия Кличко, злоупотребляя служебным положением, содействует столичным застройщикам. В частности: фирмам, аффилированными с бывшим руководителем корпорации "Укрбуд", экс-народным депутатом Украины Максимом Микитасем.

Брифинг депутатов Киевсовета возле НАБУ. Слева направо: Александр Поживанов, Илья Сагайдак

Так, депутат Киевсовета и член постоянный комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Илья Сагайдак привел пример коррупции с реконструкцией Шулявского путепровода. Городские власти, по его словам, выделили на ремонтные работы 100-процентный аванс в размере 600 млн грн. Однако освоено из этой суммы всего 10 процентов.

"Деньги, которые должны были идти на строительство, генподрядчик сразу же разместил на трехлетний депозит, по которому получает проценты. А оставшуюся сумму направил на то, чтобы купить корпуса завода "Арсенал" для строительства там торгово-развлекательного центра", – заявил он.

Обращение депутатов в НАБУ

В своем обращении депутаты отметили, что в августе нынешнего года столичная власть выделила дополнительные 114 млн грн генподрядчику на ремонт развязки.

"При этом увеличение расходов не сопровождалось изменением проектно-сметной документации с соответствующей экспертизой, которая бы указывала на юридическое основание такого распоряжения", – говорится в обращении.

Обращение депутатов в НАБУ

По словам депутата Киевсовета Прохора Антоненко, в декабре 2018 года НАБУ открыло уголовное производство по поводу Шулявского путепровода, которое не расследовалось.

"Надеемся, что сейчас производство будет расследоваться по закону", – отметил он.

Реконструкция Шулявского путепровода 112.ua

Реконструкция Шулявского путепровода 112.ua

Обращаясь в НАБУ, депутаты просили провести проверку изложенных ими данных на предмет состава других преступлений. Также они просили открыть уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением, совершенными при участии главы КГГА.

Максим Микитась – бывший руководитель "Укрбуд" и экс-народный депутат

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" скрывается масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Длительное время корпорацией руководил экс-народный депутат Украины Максим Микитась.

Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

Также сообщалось, что Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговой области в связи угрозами в адрес главы одной из ОТГ Сергею Пинчуку.

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