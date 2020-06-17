Аэропорт 'Киев' возобновил международные рейсы: куда можно полететь

Аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) возобновил регулярное международное авиасообщение.

И это несмотря на заявления руководства о том, что небо для осуществления полетов за границу будет оставаться закрытым до 03:00 среды, 17 июня. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что накануне за полчаса до полуночи в "Киеве" приземлился пассажирский рейс из Минска. А утром самолет вылетел обратно в столицу Беларуси.

Кроме этого, 17 июня в графике вылетов из аэропорта значатся рейсы в Польшу, Германию, Великобританию и Венгрию.

Напомним, что восстановление международных рейсов, согласно решению Кабмина об очередном ослаблении карантина, правительство разрешило еще с 15 июня. Однако в столичном аэропорту имени Сикорского самолеты не полетели за границу из-за решения городских властей. В частности, спецкомиссия запретила международные рейсы, ссылаясь на угрожающую эпидемиологическую ситуацию в Киеве из-ка коронавируса.

"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета министров Украины №392 от 20.05.2020 года", – говорилось в сообщении пресс-службы аэропорта.

Известно, что большинство пассажиров успели предупредить об отмене вылетов, однако некоторые об этом узнали уже непосредственно в аэропорту. Для людей также стало новостью, что в Европу до сих пор не пускают туристов, даже если те имеют билеты на самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аэропорт "Борисполь" обнародовал список правил, которые стоит соблюдать пассажирам, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.