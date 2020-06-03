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3 июня • обновлено в 18:09
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Аэропорт "Киев" открывает международные рейсы: куда можно будет полететь

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Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) в рамках ослабления карантина с 15 июня возобновит международные рейсы. В этот день запланировано только один вылет за границу, но уже в следующий (16 июня) – 12.

Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта "Киев", опубликованные на соответствующем сайте. Возобновить международные рейсы из Украины готовы авиакомпании Belavia и WizzAir.

Аэропорт "Киев" открывает международные рейсы. Иллюстрация

Аэропорт "Киев" открывает международные рейсы. Иллюстрация

Так, 15 июня в 15:15 компанией Belavia запланирован вылет в Минск (Беларусь). Также продажа билетов была открыта на следующие рейсы 16 июня:

  • Киев-Минск (Belavia) – отправление 05:45 и 15:15,

  • Киев-Биллунд (WizzAir) – отправления 06:15,

  • Киев-Афины (WizzAir) – отправление 06:20,

  • Киев-Берлин (WizzAir) – отправление 06:30,

  • Киев-Вильнюс (WizzAir) – отправления 09:15,

  • Киев-Нюрнберг (WizzAir) – отправление 10:10,

  • Киев-Рига (WizzAir) – отправление 12:45,

  • Киев-Бремен (WizzAir) – отправление 17:05,

  • Киев-Лиссабон (WizzAir) – отправление 17:05,

  • Киев-Ганновер (WizzAir) – отправление 19:35,

  • Киев-Гданьск (WizzAir) – отправление 22:35.

Кроме того, уже с 22 июня рейсы из аэропорта "Киев" начнет осуществлять и авиакомпания LOT. В этот день запланированы рейсы Киев-Варшава (в 06:05 и 08:40).

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 июня в Украине ослабят карантинные меры. Заведения общественного питания заработают без ограничений, восстановят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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