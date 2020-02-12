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12 февраля • обновлено в 14:20
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/ Жизнь столицы

4G в метро Киева: названы первые станции, которые получат доступ

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В марте в метро Киева должен появиться 4G-интернет. Впрочем, так быстро дождутся его только на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь".

Как рассказал советник городского головы Киева Максим Бахматов на встрече о состоянии внедрения 4G в метро столицы, по состоянию на 12 февраля уже были согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, а операторы предоставили необходимую техническую документацию. Об этом говорится на официальном портале Киева.

К концу 2020 – началу 2021 года 4G должен быть уже на всех станциях и в тоннелях. Так, по словам Бахматова, внедрение такого интернета в метро – вопрос национального масштаба.

4G в метро Киева. Иллюстрация

4G в метро Киева. Иллюстрация

"Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", – заявил он.

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Директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут отметил, что операторы уже завезли в страну первые партии спецоборудования для построения сети и будут ожидать получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ.

"Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском городском совете отложили рассмотрение решения о запуске 4G в метро города. Дело в том, что возникли определенные нюансы с регламентом. Решить проблему запланировали до марта.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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