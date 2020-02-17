40 дней после катастрофы самолета МАУ в Иране: в "Борисполе" почтили память жертв. Первые фото и видео

В международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) между терминалами D и VIP в понедельник, 17 февраля, заложили сквер памяти жертв авиакатастрофы самолета компании МАУ в Иране, почтив их.

Прямую трансляцию вело "Радио.Свобода". Именно 17 февраля прошло 40 дней с момента страшной трагедии. Поэтому было решено на территории аэродрома открыть такой сквер и мемориал. Там уже установили памятный камень.

На мероприятие были приглашены семьи и близкие погибших украинцев, послы и представители дипломатических миссий Канады, Ирана, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана, а также сотрудники аэропорта "Борисполь", работники государственных органов и общественных организаций Украины.

В "Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране Громадське радіо

На странице Fly UIA в Facebook уточнили, что сам монумент памяти будет построен позже – по результатам открытого конкурса среди современных скульпторов.

В "Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране ASPI

"Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране ASPI

"Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране ASPI

"Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране ASPI

В "Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране Громадське радіо

В "Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране Громадське радіо

Пост Fly UIA Скриншот

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