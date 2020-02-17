40 дней после катастрофы самолета МАУ в Иране: в "Борисполе" почтили память жертв. Первые фото и видео

В международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) между терминалами D и VIP в понедельник, 17 февраля, заложили сквер памяти жертв авиакатастрофы самолета компании МАУ в Иране, почтив их.
Прямую трансляцию вело "Радио.Свобода". Именно 17 февраля прошло 40 дней с момента страшной трагедии. Поэтому было решено на территории аэродрома открыть такой сквер и мемориал. Там уже установили памятный камень.
На мероприятие были приглашены семьи и близкие погибших украинцев, послы и представители дипломатических миссий Канады, Ирана, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана, а также сотрудники аэропорта "Борисполь", работники государственных органов и общественных организаций Украины.
В "Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране
Громадське радіо
На странице Fly UIA в Facebook уточнили, что сам монумент памяти будет построен позже – по результатам открытого конкурса среди современных скульпторов.
В "Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране
ASPI
"Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране
ASPI
"Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране
ASPI
"Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране
ASPI
В "Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране
Громадське радіо
В "Борисполе" почтили память жертв катастрофы самолета МАУ в Иране
Громадське радіо
Пост Fly UIA
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев.
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в Украине приземлился борт с жертвами авиакатастрофы в Иране: 9 членов экипажа и 2 пассажира.
19 января председатель иранской комиссии по расследованию аварии заявил, что страна принялась самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого Boeing 737.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не может расшифровать информацию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который сбили в небе над Тегераном 8 января, но не передаст их другим странам.
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