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332 единицы снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке ''Киевавтодора'' работают на дорогах и улицах города

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332 единицы снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке утром 5 января уже в активной работе. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Так, в настоящее время проведена обработка улиц, дорог и искусственных сооружений противогололедными материалами. Бригады по ручной уборке задействованы к работе на тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, которые обслуживаются дорожно-эксплуатационными предприятиями "Киевавтодора", говорится на сайте КГГА.

Сегодня в Киеве небольшой снег и минусовая температура воздуха – погодные условия, которые способствуют быстрому образованию опасной гололедицы. По прогнозам синоптиков, вечером снег в столице вероятно усилится. Поэтому предприятия "Киевавтодора" не будут прекращать уборка от снега улиц и дорог.

Учитывая погодные условия, "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять собственные автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Место
УкраинаКиев
Тег
Укравтодор
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