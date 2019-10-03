Щойно ми розпочали перезавантаження Києва!

Верховна Рада ухвалила в першому читанні Закон про столицю.

До мене звертаються прості кияни та запитують – коли вже будуть зміни у столиці, коли міська влада почне працювати для людей?

Процес запущено. Ми реально повертаємо самоврядування в столиці, а не просто обіцяємо, як попередня влада.

Попереду ще багато роботи над вдосконаленням законопроекту. Обов’язково пройдуть громадські слухання, буде залучено міжнародних та українських фахівців. Головне – у нас є основа.

У Києві будуть відновлені районні ради і виконавчі комітети. Для багатомільйонного міста – це необхідність, бо неможливо ефективно управляти мегаполісом з єдиного центру – на Хрещатику.

Посади мера Києва і голови КМДА будуть розділені. Більше мер не зможе сидіти на фінансових потоках і одночасно сам себе контролювати. Він очолить тільки виконавчу гілку влади.

Мешканці зможуть самостійно розпоряджатися районним бюджетом і самостійно розвивати свій район.

Ми маємо зробити місто зручним для киян. Усі послуги будуть сконцентровані в одній будівлі в центрі району.

Ми повернемо гордість за столицю та зробимо місто для якісного життя!

Окрема подяка всім колегам зі Слуги народу за підтримку та особливо Andriy Klochko, Дмитро Гурін, Anna Bondar

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