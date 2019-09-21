Главная Новости
21 сентября • обновлено в 23:14
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Блоги - Жизнь столицы

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Телепродюсер, журналист Все статьи автора

Ми готові повернути права киянам

465 Читать материал на украинском

Самоуправлінню в Києві сотні років. Втім Магдебурське право перестало існувати за російських царів. І відтоді по суті не поновлювалось. Бо жодна влада після того не хотіла повертати права громадянам міста. Ми - готові.

Презентували сьогодні в Софії Київській ідею створення загальноміської платформи для дискусій в столиці - Інститут Києва та концепцію, ключові сенси альтернативного Закону "Про Київ – столицю України", а також ініціативу об’єднання міських громад.

Візантійський історик, який побував в Києві в свого часу написав: "Живуть вони громадоправством, тому спільно цікавляться всім, що для них приємне і прикре"

Ми прагнемо, щоб так було і зараз, у 21 столітті.

Нова версія закону, над якою працювала велика кількість фахівців в питаннях розвитку міста, має на меті поновити самоврядування у Києві. Закон за своєю суттю, дасть право на насолоду від життя в місті та його споглядання.

В Києві є достатня кількість громадських ініціатив і ми хочемо, щоб вони об’єднались і стали голосом всього міста. Тому, також, ми ініціюємо створення платформи, яка стане для них своєрідним think tank, і буде допомагати задля комунікації на благо міста.

Я щиро вдячний команді, яка впродовж останніх тижнів, і вдень, і вночі, працювала над створенням нового майбутнього для Києва - нашої столиці, якому настала пора повернути його права.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Ткаченко Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
Источник
Источник: FB Олександра Ткаченка
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лупан артур
Лупан артур
Кто такие мы это коломойский?А ИХ -это Киевлян?И Он хочет сделать еще раз ИХ .Да Владимир получается?. А ты кто Ткаченко?на зарплате).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel