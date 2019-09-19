Друга спроба Кличка зібрати "комерційну" сесію Київради прикриваючись гострими соціальними питаннями, знову провалилась. Цього разу він сам визнав, що втратив контроль і неспроможний управляти містом.

Мер хоче розпустити КиївРаду, хоча мова йде про те, що саме депутати не довіряють йому. Столиці насправді потрібне повне перезавантаження - зміна і мера, і Київради. Повинні прийти люди, які зможуть якісно вирішувати болючі питання та ефективно управляти процесами в місті та мають довіру киян.

До порядку денного ВР сьогодні було внесено Закон про столицю. Він приводить до європейських норм принципи самоврядування у місті та чітко визначає функції мера міста, Київради і районних рад, які мають поновити своє функціонування. А також визначає контрольні, а не управлінські повноваження центральною влади в м. Києві.

Те, що при бажанні зміни можуть робитись швидко, ми уже продемонстрували роботою у Верховній Раді. І Київ – на черзі. Кияни варті кращого, ніж мають зараз!

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