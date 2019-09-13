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13 сентября • обновлено в 20:46
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Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Телепродюсер, журналист Все статьи автора

Київ потребує перезавантаження влади: голос кожного киянина має бути почутий

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Повернути місто киянам.

Київ – місто з населенням 2/3 Ірландії. Одна Троєщина - за населенням - це ціла Ісландія. Таким містом не може і не повинна керувати одна людина з Хрещатику.

Я - корінний киянин, і мені м'яко кажучи незатишно в рідному місті впродовж останніх років. Корупція стала символом цієї влади, так само, як і за партнера нинішнього мера - колишнього президента Порошенка. За останні 6 років приємніше в місті стало жити переважно тим, хто поруч з міською бюджетною годівницею та прийняттям рішень про забудови.

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Києву гаплик

Перезавантаження влади у Києва має відбутися так, щоб, зрештою, голос кожного киянина був почутий, а у системі зникла можливість для чиновників працювати на себе, а не на людей. Це – принципова позиція Президента і моя особисто.

Міська влада у Києві зможе працювати ефективно тільки в умовах розвиненої децентралізації та надання киянам реальних самоврядних повноважень.

Йдеться про відновлення роботи районних рад та виконкомів. Усе, що знаходиться на території району (від шкіл і дитсадків до тротуарів) – знаходиться у віданні громади району. Тільки так, отримавши можливості управління, кияни матимуть реальний вплив на усі важливі процеси у місті.

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Частина комунальних підприємств Києва має бути ліквідована, а їхні функції – передані приватним підрядникам. Тоді з'виться можливість надавати якісні послуги киянам, оскільки компанії будуть змагатися на конкурентних засадах. Крім того, це забезпечить створення додаткових робочих місць, а головне – оптимізує витрати і ліквідує ряд корупційних ризиків, що пов'язані з нинішньою роботою столичних КП.

У підпорядкуванні столичної влади мають залишитися тільки стратегічно-важливі підприємства, що займаються енерго- і теплопостачанням, відповідають за безпеку киян, стратегічні транспортні перевезення та загальний розвиток міста, тощо.

Якщо створити єдину маршрутну сітку і оптимізувати витрати на розвиток транспортної інфраструктури, кияни забудуть про затори. За 30 хвилин до центру міста і за 45 хвилин у будь-яку іншу точку столиці – це має стати стандартом для Києва.

Безпека киян – безумовне завдання. Додаткове освітлення і патрулювання вулиць, розвиток міської системи відеоспостереження – перші кроки для перетворення Києва на безпечну європейську столицю.

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Кияни заслуговують жити у чистому місті, тому проблема зі сміттям має вирішуватися комплексно – від своєчасного прибирання вулиць до комплексної переробки.

Чиста та гаряча вода у помешканнях та початок очистки Дніпра та київських річок від мулу - в пріоритетах. А ще наведення порядку із хаотичної забудови в місті, користь з якої мають одиниці, а страждають - усі громади. На кожну збудовану квартиру - парко місце, новий будинок - зелена зона, садочки та школи в мікрорайонах, спортивні майданчики та заклади культури.

Нічого в місті не може вирішуватися без нас. Тому позачергові вибори вже на часі- перезавантаження влади має відбутися вже цього року. Кияни заслуговують на те, щоб повернути собі гордість за місто.

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Автор
Александр Ткаченко Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Олександра Ткаченка
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Hecke Josef
Hecke Josef
Он себе "место метит.."После "космоса" ещё один инопланетянин .
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