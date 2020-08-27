150-летнее фото холма с Андреевской церковью в Киеве сравнили с современным

В сети сравнили современное и архивное фото склона с Андреевской церковью в Киеве.

Старый снимок был сделан около 150 лет назад. Кадры опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Разница между фото 150 лет. Что-то изменилось?" – спросил автор поста.

Так, на на обоих фото на холме возвышается Андреевская церковь, впрочем, большинство других элементов изменились. Если на старом снимке гора почти полностью "голая", то на современном – наоборот много зелени. Также на кадрах отличаются столичные здания.

Современное и архивное фото склона с Андреевской церковью в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно комментировать пост.

"Киев лучший город", "А удачи моим землякам!", "Как красиво! Скучаю по Киеву...", "Заросло все зарослями", "Фото стало цветным?", "Зеленее стало", "Появились автомобили вместо карет", – написали они.

Пользователи сети сравнили современное и архивное фото склона с Андреевской церковью в Киеве Скриншот

Комментарии пользователей о фото склона с Андреевской церковью Скриншот

Пост об Андреевской церкви в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили архивное и современное фото Михайловской площади в Киеве. Старый снимок датирован 1890-ми годами.