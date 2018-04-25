"Бессмертный полк" в Киеве: любителям "георгиевских лент" сделали предупреждение

В Киеве во время мероприятий 9 мая полиция будет изымать "георгиевские ленточки" и коммунистическую символику.

Пока заявок на проведение неофициальных праздничных маршей ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне не поступало, но правоохранители ожидают традиционный "Бессмертный полк", сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко в интервью 112.ua.

"Георгиевские ленты и коммунистическая символика однозначно не будут допускаться. С людьми, которые будут ее использовать, проведем разъяснительные работы, кто не поймет ― будет задержан и будем составлять соответствующее материалы", ― пояснил Крищенко.

Отметим, что использование и изготовление так называемой георгиевской ленточки в Украине запретили в июне 2017. За неповиновение нарушителю грозит штраф от 2550 до 3100 гривен или административный арест на 15 суток с конфискацией символики.

Как писал "Обозреватель", у харьковской чиновницы нашли членский билет "Партии Регионов" с георгиевской ленточкой.