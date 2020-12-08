14 лет ремонта: в Киеве открыли обновленную автомобильную развязку

Obozrevatel Жизнь столицы 11:28, 8.12.2020 Обновлено: 11:38, 8.12.2020

В Киеве в микрорайоне Березняки открыли автомобильную развязку на пересечении проспекта Соборности и Днепровской набережной. Ее ремонтировали последние 14 лет.

Путепровод решили обновить еще в 2008 году. За два года построили тоннель, подпорные стенки и дождевую канализацию. Далее процес остановился, пишет на своей странице в Facebook заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

''Развязка, которая долгие годы ждала "лучших времен", приобрела завершенный вид с новым асфальтобетонным покрытием проезжей части и тротуаров, освещением, понижением, тактильной плиткой. Завершаются работы по благоустройству'', – рассказал Густелев.

В следующем году городские власти обещают обустроить здесь велополосы, которые соединят Русановскую набережную с Днепровской.

Развязка на Березняках является съездом с моста Патона
Facebook Александра Густелева

Обновленная развязка является восточным съездом с моста Патона, который должны также реконструировать в последующие пять лет.

Развязка приобрела законченный вид
Facebook Александра Густелева
Выезд с моста Патона на левом берегу Киева ремонтировали 14 лет
Facebook Александра Густелева
Сейчас здесь проложили новый асфальт и коммуникации
Facebook Александра Густелева
Дорогу на Березняки с правого берега Киева ремонтировали 14 лет
Facebook Александра Густелева
В следующем году здесь проложат велодорожки
Facebook Александра Густелева
Городские власти обещают обустроить здесь велополосы
Facebook Александра Густелева
Обновленная развязка ремонтировалась с 2008 года
Facebook Александра Густелева

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость текущего ремонта одного километра дороги в Украине в 2020 году в среднем увеличилась на 91,6% – в 11,19 млн грн по сравнению с прошлым годом.

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