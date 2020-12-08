В сети создали карту Киева с местами краж и ограблений

Obozrevatel Жизнь столицы 13:13, 8.12.2020 Обновлено: 13:24, 8.12.2020

В сети появилась карта Киева с местами, где за последнее время зафиксированы случаи краж и грабежей. Вероятно речь идет о правонарушениях, которые осуществляют ромы.

На онлайн-карте обозначены места преступлений во всех районах столицы (чтобы увидеть карту, доскролльте до конца).

За название карты взяли хэш-тег #всеодноїхнесадять, который в соцсетях используют, чтобы рассказать о кражах и мошенничестве, которое осуществляют представители ромской национальности.

Для каждого случая прикреплены фотографии вероятных воров и краткое описание.

Каждый случай на карте ограблений описывается
Google-карта #всеодноїхнесадять

Согласно карте, больше всего случаев ограблений зафиксировано у метро Вокзальная, в парке Шевченко и в районе Бессарабского рынка.

В комментариях под постом о карте на Facebook портала Киев оперативный уточняют, что это не все случаи за последнее время. Постоянные сигналы о кражах поступают от жителей района Академгородок и метро Житомирская, которых на карте нет.

В Киеве создали карту грабежей
Facebook Киева оперативного

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, железнодорожный вокзал в Киеве является местом номер один для криминальных элементов. В последнее время эту территорию "подмяли" под себя ромы. Группы специализируются преимущественно на кражах.

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