Лидер крупнейшей партии в Европарламенте поздравил Кличко с победой на выборах

Депутат Европарламента, лидер Европейской народной партии Антонио Лопес-Истурис Уайт поздравил Виталия Кличко с поразительной победой на выборах в Киеве. Он убежден, что столица Украины продолжит развиваться и превращаться в один из красивейших городов Европы.

Текст поздравления Антонио Лопес-Истурис Уайт опубликовал в своем Твиттере.

"Поздравляю Виталия Кличко с впечатляющими результатами выборов и его переизбранием мэром Киева. Доверие, которое Виталий и партия "Удар" получили в столице Украины, придаст им вдохновения для дальнейшего превращения Киева в одну из ведущих столиц Европы", – написал генеральный секретарь Европейской народной партии .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным СМИ, Кличко может победить уже в первом туре выборов. Источник в ТИК сообщил, что по информации с 99% участков Кличко набирает 50,8%. Один из ключевых соперников действующего мэра, Сергей Притула, уже признал победу Кличко на выборах в Киеве.