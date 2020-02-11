"Лепили целым стадом!" В Киеве жестоко избили известного ветерана АТО

В Киеве толпа жестоко избила ветерана АТО, участника шоу "Зважені та щасливі" Николая Ворошнова.

Драка произошла из-за конфликта на дороге. О том, что случилось, Ворошнов рассказал на своей странице в Facebook, опубликовав кровавые фото.

"Обидно что не один на один, а лепили меня целым стадом. Произошло это в Киеве, на Березняках перед выездом на Дарницкий мост, в 11.00. Я ехал по главной, а оно справа из-под знака. Пришлось тормозить. Начал ему сигналить, указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня авто затормозил, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отворот пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия", – рассказал Ворошнов.

После непродолжительной перепалки к месту подъехала еще одна машина из которой вышли двое.

"И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Прям "в цель". Хорошо что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка... Кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно... Хороших пинков получил. Давно так не отгребал", – добавил Ворошнов.

Он уточнил, что нападавшие выбили ему кусок зуба, разбили губы, было много крови. На сайте Верховной Рады бывший боец не нашел похожего лица.

"По машине: черный джип, кажется "Порше Кайен" (возможно, "Рендж"), номерной знак –только цифры помню 7747... без букв и точной марки авто – почти невозможно установить точного владельца", – написал Ворошнов.

Он обратился к мужчине, который спровоцировал драку.

"Если ты – мужчина, дай подержаться тебя за горло, один на один! А потом и твоим псам хвосты понакручивать, по одному, по-честному", – подытожил Ворошнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть возмутила история экс-волонтера АТО Николая Ворошнова, у которого произошел "языковой" конфликт с неизвестным, пообещавшим "разобраться с такими, как он". Инцидент произошел 27 августа в супермаркете АТБ около метро "Левобережная".

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