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11 февраля • обновлено в 09:23
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"Лепили целым стадом!" В Киеве жестоко избили известного ветерана АТО

1.3т
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В Киеве толпа жестоко избила ветерана АТО, участника шоу "Зважені та щасливі" Николая Ворошнова.

Драка произошла из-за конфликта на дороге. О том, что случилось, Ворошнов рассказал на своей странице в Facebook, опубликовав кровавые фото.

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"Обидно что не один на один, а лепили меня целым стадом. Произошло это в Киеве, на Березняках перед выездом на Дарницкий мост, в 11.00. Я ехал по главной, а оно справа из-под знака. Пришлось тормозить. Начал ему сигналить, указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня авто затормозил, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отворот пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия", – рассказал Ворошнов.

После непродолжительной перепалки к месту подъехала еще одна машина из которой вышли двое.

"И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Прям "в цель". Хорошо что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка... Кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно... Хороших пинков получил. Давно так не отгребал", – добавил Ворошнов.

"Лепили целым стадом!" В Киеве жестоко избили известного ветерана АТО

Он уточнил, что нападавшие выбили ему кусок зуба, разбили губы, было много крови. На сайте Верховной Рады бывший боец не нашел похожего лица.

"По машине: черный джип, кажется "Порше Кайен" (возможно, "Рендж"), номерной знак –только цифры помню 7747... без букв и точной марки авто – почти невозможно установить точного владельца", – написал Ворошнов.

Он обратился к мужчине, который спровоцировал драку.

"Если ты – мужчина, дай подержаться тебя за горло, один на один! А потом и твоим псам хвосты понакручивать, по одному, по-честному", – подытожил Ворошнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть возмутила история экс-волонтера АТО Николая Ворошнова, у которого произошел "языковой" конфликт с неизвестным, пообещавшим "разобраться с такими, как он". Инцидент произошел 27 августа в супермаркете АТБ около метро "Левобережная".

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина Киев
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил")))...ага даже буквы со страху не запомнил...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk -аха,аха,ахааа
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