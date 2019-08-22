Легальная ОПГ? Кто устроил массовую разборку со стрельбой в Киеве

Известный рейдер – так в СМИ говорят о Сергее Лещенко ("Леший") – одном из тех, кто имеет отношение к масштабному побоищу в Киеве.

20 августа между сотрудниками "Муніципальної варти" и охранной организации "Левый берег" произошло столкновение, где в ход пошли ножи и огнестрельное оружие. Примечательно, что разборки в стиле 90-х произошли в общественном месте – возле станции метро "Голосеевская".

В результате драки травмы получили около десятка человек. Был травмирован и сам Лещенко. По данным источников OBOZREVATEL, у 34-летнего мужчины огнестрельное ранение в области ягодицы справа.

Сергей Лещенко ("Леший")

В Едином госреестре юридических лиц ФЛП и общественных организаций указано, что Сергей Лещенко является владельцем и руководителем ООО "Варта 1" (35030594). Компанию связывают с "Левым берегом" (об этом ниже).

"Варта 1" осуществляет охранную деятельность и имеет скандальную репутацию. Так, нардеп от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей еще в 2016 году сравнивал фирму с ОПГ.

"После Майдана образовалось множество мелких групп, которые спекулировали идеями революции или прикрывались участием в АТО… Яркий пример – охранная компания "Варта 1", которая прикрывается еще и ОО "Левый берег". Есть десятки обращений от жителей столицы и все они о преступлениях этой организации" – писал он в Facebook.

Дейдей отмечал, что наркоторговля, угрозы, спорные застройки, рейдерство, нелегальное оружие – далеко не полный перечень того, на чем специализируется "Варта 1".

Стрельба в Голосеево

Facebook: Евгений Дейдей

Стрельба в Голосеево

Стрельба в Голосеево

Внедорожник Mercedes, брошенный участниками разборок

На сегодняшний день полиция устанавливает все обстоятельства ЧП в Голосеево. По информации пресс-службы КГГА, конфликт начался после того, как сотрудники КП "Муніципальної варти" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.

При попытке наряда узнать о причинах собрания, неизвестные лица начали оскорблять охранников с применением нецензурной лексики.

По информации народного депутата VIII созыва Рады Игоря Луценко, поводом для потасовки стало то, что "Муніципальна варта" якобы мешала работе незаконных кальянных в Голосеевском парке.

Уголовное производство открыто по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи – до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в женщину, которая выходила из своего дома. Пострадавшая является предпринимательницей.

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