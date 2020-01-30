LED-освещение, новый пол и потолки: Кличко рассказал о реконструкции станций скоростного трамвая

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о реконструкции станций скоростного трамвая и показал, как уже обновили станцию "Гната Юры".

Видео мэр разместил на своей странице в Facebook. По его словам, станция стала гораздо более удобной и современной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Здесь создали безбарьерное пространство для маломобильных групп населения, заменили инженерные сети, обновили электрооборудования, совершили отделочные работы. Станция стала гораздо более удобной и современной", – отметил Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Он добавил, что работы на других станциях продолжаются.

"Сегодня идут активные работы по ремонту станций скоростного трамвая. В прошлом году осуществили реконструкцию станции "Вацлава Гавела". Теперь обновляем станции "Полевая", "Политехническая", "Площадь Победы", "Гарматная/НАУ", – написал он.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

По словам Кличко, на каждой станции будет новое оборудование системы электроснабжения, устраивают новое ФЕМ-покрытие с тактильной плиткой и пандусами в соответствии с инклюзивностью зданий и сооружений.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Также заменят старые лампы на энергосохраняющее LED-освещение – как на станциях, так и в переходах к ним. В вестибюлях станций заменят входные группы, обновят пол и потолки. Разработают и новые удобные схемы и навигационные блоки для пассажиров", – отметил мэр Киева .

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал