В киевском районе Позняки на пустыре в районе Княжьего Затона появилось целое поселение бездомных. По словам местных жителей, свой "город" они строят из мусора, который стаскивают сюда со всего микрорайона.

В результате на пустыре образовалась огромная незаконная свалка, которая по-настоящему беспокоит людей, живущих в домах по соседству. Они опасаются бездомных, которые ведут себя достаточно агрессивно, антисанитарии и возможного пожара, который могут устроить эти "жильцы". Они помнят пожар, который был здесь ровно год назад, 11 апреля – загорелся мусор, принесенный сюда бездомными.

Более того, "город бездомных" в Киеве может стать настоящим очагом коронавируса. Корреспондент OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк побывал на пустыре и рассказал, какова ситуация в неблагополучном районе на сегодняшний день.

В Киеве появился настоящий "город" бездомных из грязи и мусора: люди бьют тревогу

Какова ситуация с бездомными на Позняках сейчас

У железнодорожного моста на пересечении Березняковской и Днепровской набережной – территория обанкротившейся компании ООО "Млечный Путь". Здесь появилось объявление о продаже участка.

Во время инспекции в марте 2019 года мэр города Виталий Кличко поставил главам районов, в том числе Днепровского и Дарницкого, ультиматум: либо договориться с бизнесом, чтобы те самостоятельно зачистили территорию от грязи и мусора, либо лишать их аренды.

На Позняках бездомные организовали незаконную свалку

Незаконная свалка на Позняках

На тот момент на этом участке жили бездомные, их должны было выгнать, но живут они там до сих пор и ведут себя крайне агрессивно.

На улице Анны Ахматовой, 35, где в прошлом году был пожар, по-прежнему живут бездомные. По их словам, они здесь уже 2 года, но мусор свозили не они, а их "соседи", другие бездомные, а также коммунальщики.

По словам бездомных, они получили указание "сверху" до понедельника, 13 апреля, зачистить территорию, и в настоящее время они экстренно вывозят мешки с мусором.

Что собираются делать местные власти с бездомными на Позняках

Начальник отдела по вопросам благоустройства Днепровской РГА Александр Романец пояснил OBOZREVATEL, что в предыдущие годы "Млечный Путь" пытался решить вопрос с бездомными, в частности, с привлечением полиции, но "на сегодняшний день бездомные, лица ромской национальности, снова проживают на этой территории. Мы снова обратились к "Млечному Пути", чтобы они выполнили требования правил благоустройства и привели территорию в надлежащее состояние".

Лагерь бездомных на Позняках

Незаконная свалка на Позняках

В прошлом году бетонным блоком и арматурой был заблокирован въезд со стороны Днепровской набережной, а со стороны улицы Березняковской была вырыта траншея и установлены искусственные заграждения. Но по состоянию на сегодня эти заграждения разрушены.

"Поэтому мы снова обратились к "Млечному Пути", чтобы те привели территорию в порядок". Если требования не будут выполнены, земельный участок может быть возвращен в муниципальную собственность, – сообщил чиновник.

На Позняках бездомные организовали незаконную свалку

Исполняющий обязанности председателя Дарницкой РГА Ярослав Лагута, отвечая на вопрос OBOZREVATEL о бездомных в Княжьем Затоне, сказал: "Вследствие несоблюдения элементарных гигиенических норм эти люди могут стать причиной распространения коронавирусной инфекции. Уже в ближайший вторник, 14 апреля, будут приняты законные меры по ликвидации очагов мусора и проведены профилактические работы с указанной категорией граждан".