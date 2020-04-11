В Киеве появился настоящий "город" бездомных из грязи и мусора: люди бьют тревогу
В киевском районе Позняки на пустыре в районе Княжьего Затона появилось целое поселение бездомных. По словам местных жителей, свой "город" они строят из мусора, который стаскивают сюда со всего микрорайона.
В результате на пустыре образовалась огромная незаконная свалка, которая по-настоящему беспокоит людей, живущих в домах по соседству. Они опасаются бездомных, которые ведут себя достаточно агрессивно, антисанитарии и возможного пожара, который могут устроить эти "жильцы". Они помнят пожар, который был здесь ровно год назад, 11 апреля – загорелся мусор, принесенный сюда бездомными.
Более того, "город бездомных" в Киеве может стать настоящим очагом коронавируса. Корреспондент OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк побывал на пустыре и рассказал, какова ситуация в неблагополучном районе на сегодняшний день.
Какова ситуация с бездомными на Позняках сейчас
У железнодорожного моста на пересечении Березняковской и Днепровской набережной – территория обанкротившейся компании ООО "Млечный Путь". Здесь появилось объявление о продаже участка.
Во время инспекции в марте 2019 года мэр города Виталий Кличко поставил главам районов, в том числе Днепровского и Дарницкого, ультиматум: либо договориться с бизнесом, чтобы те самостоятельно зачистили территорию от грязи и мусора, либо лишать их аренды.
На тот момент на этом участке жили бездомные, их должны было выгнать, но живут они там до сих пор и ведут себя крайне агрессивно.
На улице Анны Ахматовой, 35, где в прошлом году был пожар, по-прежнему живут бездомные. По их словам, они здесь уже 2 года, но мусор свозили не они, а их "соседи", другие бездомные, а также коммунальщики.
По словам бездомных, они получили указание "сверху" до понедельника, 13 апреля, зачистить территорию, и в настоящее время они экстренно вывозят мешки с мусором.
Что собираются делать местные власти с бездомными на Позняках
Начальник отдела по вопросам благоустройства Днепровской РГА Александр Романец пояснил OBOZREVATEL, что в предыдущие годы "Млечный Путь" пытался решить вопрос с бездомными, в частности, с привлечением полиции, но "на сегодняшний день бездомные, лица ромской национальности, снова проживают на этой территории. Мы снова обратились к "Млечному Пути", чтобы они выполнили требования правил благоустройства и привели территорию в надлежащее состояние".
В прошлом году бетонным блоком и арматурой был заблокирован въезд со стороны Днепровской набережной, а со стороны улицы Березняковской была вырыта траншея и установлены искусственные заграждения. Но по состоянию на сегодня эти заграждения разрушены.
"Поэтому мы снова обратились к "Млечному Пути", чтобы те привели территорию в порядок". Если требования не будут выполнены, земельный участок может быть возвращен в муниципальную собственность, – сообщил чиновник.
Исполняющий обязанности председателя Дарницкой РГА Ярослав Лагута, отвечая на вопрос OBOZREVATEL о бездомных в Княжьем Затоне, сказал: "Вследствие несоблюдения элементарных гигиенических норм эти люди могут стать причиной распространения коронавирусной инфекции. Уже в ближайший вторник, 14 апреля, будут приняты законные меры по ликвидации очагов мусора и проведены профилактические работы с указанной категорией граждан".