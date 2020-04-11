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11 апреля • обновлено в 08:28
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В Киеве появился настоящий "город" бездомных из грязи и мусора: люди бьют тревогу

15.5т
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В киевском районе Позняки на пустыре в районе Княжьего Затона появилось целое поселение бездомных. По словам местных жителей, свой "город" они строят из мусора, который стаскивают сюда со всего микрорайона.

В результате на пустыре образовалась огромная незаконная свалка, которая по-настоящему беспокоит людей, живущих в домах по соседству. Они опасаются бездомных, которые ведут себя достаточно агрессивно, антисанитарии и возможного пожара, который могут устроить эти "жильцы". Они помнят пожар, который был здесь ровно год назад, 11 апреля – загорелся мусор, принесенный сюда бездомными.

Более того, "город бездомных" в Киеве может стать настоящим очагом коронавируса. Корреспондент OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк побывал на пустыре и рассказал, какова ситуация в неблагополучном районе на сегодняшний день.

В Киеве появился настоящий "город" бездомных из грязи и мусора: люди бьют тревогу

В Киеве появился настоящий "город" бездомных из грязи и мусора: люди бьют тревогу

Какова ситуация с бездомными на Позняках сейчас

У железнодорожного моста на пересечении Березняковской и Днепровской набережной – территория обанкротившейся компании ООО "Млечный Путь". Здесь появилось объявление о продаже участка.

Во время инспекции в марте 2019 года мэр города Виталий Кличко поставил главам районов, в том числе Днепровского и Дарницкого, ультиматум: либо договориться с бизнесом, чтобы те самостоятельно зачистили территорию от грязи и мусора, либо лишать их аренды.

На Позняках бездомные организовали незаконную свалку

На Позняках бездомные организовали незаконную свалку

В Киеве появился "город" бездомных из грязи и мусора: люди бьют тревогу
Незаконная свалка на Позняках

Незаконная свалка на Позняках

На тот момент на этом участке жили бездомные, их должны было выгнать, но живут они там до сих пор и ведут себя крайне агрессивно.

На улице Анны Ахматовой, 35, где в прошлом году был пожар, по-прежнему живут бездомные. По их словам, они здесь уже 2 года, но мусор свозили не они, а их "соседи", другие бездомные, а также коммунальщики.

По словам бездомных, они получили указание "сверху" до понедельника, 13 апреля, зачистить территорию, и в настоящее время они экстренно вывозят мешки с мусором.

Что собираются делать местные власти с бездомными на Позняках

Начальник отдела по вопросам благоустройства Днепровской РГА Александр Романец пояснил OBOZREVATEL, что в предыдущие годы "Млечный Путь" пытался решить вопрос с бездомными, в частности, с привлечением полиции, но "на сегодняшний день бездомные, лица ромской национальности, снова проживают на этой территории. Мы снова обратились к "Млечному Пути", чтобы они выполнили требования правил благоустройства и привели территорию в надлежащее состояние".

Лагерь бездомных на Позняках

Лагерь бездомных на Позняках

Незаконная свалка на Позняках

Незаконная свалка на Позняках

В прошлом году бетонным блоком и арматурой был заблокирован въезд со стороны Днепровской набережной, а со стороны улицы Березняковской была вырыта траншея и установлены искусственные заграждения. Но по состоянию на сегодня эти заграждения разрушены.

"Поэтому мы снова обратились к "Млечному Пути", чтобы те привели территорию в порядок". Если требования не будут выполнены, земельный участок может быть возвращен в муниципальную собственность, – сообщил чиновник.

На Позняках бездомные организовали незаконную свалку

На Позняках бездомные организовали незаконную свалку

Исполняющий обязанности председателя Дарницкой РГА Ярослав Лагута, отвечая на вопрос OBOZREVATEL о бездомных в Княжьем Затоне, сказал: "Вследствие несоблюдения элементарных гигиенических норм эти люди могут стать причиной распространения коронавирусной инфекции. Уже в ближайший вторник, 14 апреля, будут приняты законные меры по ликвидации очагов мусора и проведены профилактические работы с указанной категорией граждан".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Киев днем и ночью Эксклюзив
Персона
Вячеслав Буткалюк
Место
Украина Киев
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Цыгане вольные люди, где хотят, там и живут. Украинец им не указ. Слава Украине!
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Что сделал украинский мир с русским городом Киев...
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Duretlex Lex
Duretlex Lex
Эти- ладно. С ними разберутся. В нашей дерьмократичной Украине они не только без дома,но и,как считает наше мвд,бесправные. А ,хотелось бы услышать,что будут делать с киентами тубдисоансеров,с открытой формой оного,свободно гуляющими в маркетах,едущих в маршрутках ит.д.?
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Кияни Книга жалоб

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