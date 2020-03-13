Куреневская трагедия: как в СССР скрыли страшное ЧП в Киеве

В Киеве 13 марта 1961 года в результате размыва дамбы тонны пульпы из Бабьего Яра затопили район Куреневку и привели к многочисленным жертвам. По последним данным, тогда погибло 1,5 тысячи человек.

Руководство УРСР тщательно скрывало настоящие масштабы этой катастрофы, поэтому аж до 1990 года факты о Куреневской трагедии были весьма скудные. Только после обретения Украиной независимости, украинцы и весь мир узнали, сколько людей тогда были погребены под землей.

Куреневская трагедия Архивное фото

Смертельный вал высотой 14 метров и шириной 20 метров несся со скоростью 5 метров в секунду, уничтожая все на своем пути. Страшный потоп длился полтора часа. Только власти тут же попытались замолчать случившееся. В Киеве в тот же день была отключена междугородняя телефонная связь, а самолетам "Аэрофлота" даже запретили летать над Куреневкой.

Спустя некоторое время, появилось официальное сообщение о "внезапном смещении значительной массы разреженного грунта гидронамыва" и 145 погибших. При этом тела погибших извлекали в течение месяца. Причем российская версия "Википедии" до сих пор утверждает, что число жертв было именно таким, хотя историки давно уже определили эту цифру на уровне более 1500.

Как это произошло

Дамба начала плыть ранним утром. В 6:45, через 3,5 часа ее окончательно прорвало. Вал тяжелой жидкой грязи высотой в 14 метров (с 4-х этажный дом) поплыл по улицам Куреневки, снося здания, людей, автомобили.

Грязевой вал шириной примерно в 20 метров и высотой 14 метров понесся вниз, с одной стороны — по теперешней улице Телиги, упёршись в трамвайное депо, а с другой стороны — с обрыва вниз, мимо Кирилловского монастыря, полностью затопив стадион "Спартак" и часть Кирилловской улицы (в то время - улица Фрунзе). Грязевой поток был такой силы, что сносил на своём пути здания, автомобили, 10-тонные трамваи, не говоря уже о людях. Потоп продолжался всего полтора часа, но его последствия были катастрофическими.

Причины аварии

Причиной аварии стали ошибки в конструкции дамбы, которая не учитывала всех важных факторов и в определенный момент не справилась с нагрузкой.

Все началось в 1952 году, когда горисполком принял решение о создании свалки строительных отходов в Бабьем Яру. Документ подписывает председатель исполкома Алексей Давыдов. Именно его киевляне обвиняли в трагедии. Конечно, в суд на видного партийного работника никто подать не посмел, но осуждали за то, что не прислушался к сотням жалоб о проблемной дамбе.

Дело в том, что Киев быстро разрастался после войны, а строительные отходы девать было некуда. Тогда советские руководители нашли удобное место для свалки, Бабий Яр.

Проект разрабатывают московские специалисты. Они создают специальную "дренажную систему". Ненужные породы смешивают с водой и в виде пульпы перекачивают по трубопроводам в отроги Бабьего Яра - прямо на останки жертв Второй мировой.

Расследование причин трагедии поручили следователю по особо важным делам Прокуратуры УССР Степану Олейнику и старшему следователю Киевской городской прокуратуры Леониду Пинскому. Оно проходило в строгой тайне. Следователь Пинский до сих пор, памятуя о режиме секретности дела, говорит мало.

Через несколько месяцев, после событий состоялся суд. О нем не писала пресса, заседание проходило в закрытом режиме. Шесть человек попали за решетку. Материалы уголовного дела, заведенного по факту случая на Куреневке, были уничтожены по истечению срока давности. В чудом уцелевшем заключении экспертной комиссии от 20 марта 1961 года причиной аварии названы ошибки в проекте гидроотвалов и дамбы.

Последствия Куреневской трагедии: количество жертв и фотографии

Согласно официальному отчёту с пометкой "для служебного пользования", в результате аварии разрушено 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для жилья оказались 298 квартир и 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи численностью 1 228 человек.

Данных о погибших и раненых в отчёте нет. Позже было названо число 150 погибших. Сейчас точное количество жертв катастрофы установить практически невозможно; по оценкам киевского историка Александра Анисимова это примерно 1,5 тысячи человек.

Властями было принято решение не афишировать масштабы трагедии. В тот день в Киеве была отключена междугородная и международная связь. Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта.

Информация о куренёвских событиях подвергалась жёсткой цензуре, многих погибших хоронили на разных кладбищах в Киеве и за его пределами, указывая в документах и в надписях на могилах разные даты и причины смерти. На ликвидацию последствий катастрофы бросили войска.

Солдаты работали днём и ночью. Сначала копали вручную, лопатами, вскоре пригнали технику. Ковши экскаваторов и ножи бульдозеров рвали на куски тела погибших. Иногда, по свидетельству очевидцев, раздавались предсмертные крики заживо погребённых, но ещё живых людей. Солдаты, которых не меняли двое суток по соображениям секретности, доставали человеческие останки, разорванные селевым потоком. Несмотря на секретность, тысячи киевлян приходили на территорию Павловской психиатрической лечебницы, где в клубном помещении складывали рядами погибших.

Тайны Куреневского потопа

Некоторые тайны случившегося приоткрывает историк Александр Анисимов.

"У меня такое впечатление что, а проектировала это Москва, что эти люди не приезжали в Киев. То есть они даже не изучили местность, на которой был создан этот проект. Все решалось местными силами", – цитирует его сайт "Подробности".

На территории этого предприятия в 61-м году стояли два кирпичных завода. От советских хозяев здесь остались лишь каменные терриконы. В них и превратилась пульпа, которая унесла сотни жизней. Из-за нее работники морга несколько часов подряд ножами срезали одежду и кожу с трупов людей, погибших во время катастрофы. Пульпа беспощадно впивалась в человеческие тела.

"Потому что после того, как ушла влага... Вот технологически эта смесь, это же там всякие кусочки глины, камушков, стеклярусов, вулканических пород, ну, то, что не может использоваться при производстве кирпича, в воде ее нельзя растворить. Но как только вода уходит оно становится тверже цемента", – говорит историк.

Приумножил человеческие жертвы и тот факт, что руководство Киева было не готово реагировать быстро на сложившуюся ситуацию.

Сообщение отключить электроэнергию поступило в "Киевэнерго" слишком поздно. Огромная волна уже накрывала Куренёвку. Пульпа снесла высоковольтные электрические столбы. Контактная сеть упала на автобусы.

Председатель киевского горисполкома Алексей Давыдов, который подписал приказ о строительстве смертоносной дамбы, приезжал в морг и посещал место трагедии. Увидев обнаженные трупы,он дал указание директору Киевского универмага выделить белье и костюмы для погребения.

Александр Анисимов, историк, комментирует это таким образом:

"Давыдов приехал сюда на место аварии. На него набросилась толпа, он бистро сел в Победу, или в ЗИЛ и уехал и больше сюда не приезжал. Потому что его могли убить просто, запросто".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прорвало трубу и затопило двор жилого дома с десятками припаркованных авто. Жители многоэтажки остались без воды.

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