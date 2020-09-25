Кучеренко предложил программу реновации устаревшего жилья в Киеве

В Киеве должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов – вместо "хрущевки" киевляне должны получать оснащенные квартиры в 200-500 метрах от бывшего дома.

Такое мнение высказал кандидат в мэры Киева от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, отвечая на вопрос от жителя Соломенского района во время открытой встречи, передает пресс-служба партии.

"В вопросе гаражного кооператива: при условии его преобразования в многоэтажный гараж, за владельцем должно сохраняться право собственности", – сказал политик.

Политик отметил, что в 2005 году по поручению Юлии Тимошенко летал в постсоветские столицы для изучения проекта реконструкции "хрущевок".

"Брался старый микрорайон, строился стартовый дом за средства инвестора, потом людей переселяли в обустроены квартиры в 1,5-2 раза больше предыдущих. Ни одной секунды помещения людей " \не висели в воздухе". Некоторым столицам удавалось за 3 года заменить 6,5 млн. квадратных метров ветхого жилья на 13 миллионов квадратных метров нового", – рассказал он.

Кучеренко заверил, что в случае победы на выборах вместе с командой реализует подобный проект в Киеве. Политик считает такой подход справедливым.

"Есть жилье, требующее полной реновации. Понятно, что власть у нас отождествляется с застройщиками. Однако есть застройщики, которые не лезут в старый жилой фонд. А есть застройщики, которые раздали взятки, взяли "пятно" под застройку из ветхого жилого фонда, построили небоскреб, заработали 10 миллионов долларов, и никому от этого лучше не стало. Они деньги вывели, своих детей учиться в Англию отправили, в инфраструктуру ничего не вложили. Старые дома и сети еще больше износились. Должно быть доверие к власти, она действительно защищает имущественные права граждан", – добавил он.